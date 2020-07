Michelin-gids uit 1900 levert 26.500 euro op

Een Michelin-gids uit 1900 heeft bij een veiling in Clermont-Ferrand, Centraal-Frankrijk, 26.500 euro opgeleverd. Nooit eerder werd zoveel betaald voor een boekwerkje van de Franse bandenfabrikant met nuttige informatie voor automobilisten.

Een chef-kok van een Frans sterrenrestaurant had dat bedrag over voor dit exemplaar. Inclusief kosten was hij zelfs 33.549 euro kwijt. Het vorige record voor een ‘Guide Rouge Michelin’ was 22 mille in 2015.

Het kleine rode boekje werd in 1900 nog gratis verspreid om het reizen per auto of motor in Frankrijk te stimuleren. In de gids stonden tips, kaarten en routebeschrijvingen naar hotels, reparatiewerkplaatsen en benzineverkopers. Al snel volgden er een editie voor België (1904) en een editie met onder meer Nederland (1908). In 1920 kwam de betaalde versie op de markt, zonder reclame, en werd begonnen met het aanbevelen van eetgelegenheden.