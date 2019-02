MI6-baas is voor terugkeer IS-bruid

De chef van de Britse geheime dienst MI6 vindt de terugkeer van een aantal jonge vrouwen die eerder bij Islamitische Staat (IS) zaten, „mogelijk heel gevaarlijk”, maar juridisch correct. „Britten hebben het recht naar hun land terug te gaan”, aldus MI6-chef Alex Younger. Hij zei dit in München naar aanleiding van de discussie in Engeland over de jihadiste Shamima Begum (19).

Begum uit de Londense wijk Bethnal Green vertrok als 15-jarige niet lang na de dood van haar moeder met twee schoolvriendinnen naar het kalifaat van IS. Ze werd er door de jihadisten uitgehuwelijkt aan de Arnhemse IS-strijder Yago Riedijk. Begum verloor later in een kamp in Syrië haar twee kinderen. Volgens The Times heeft ze geen spijt dat ze naar het kalifaat is gegaan en is ze hoogzwanger. Ze is ontdaan door het verlies van haar kinderen en wil terug naar Engeland.

Die wens heeft Britse gemoederen geraakt. Velen vragen zich af of Begum een misleide, verloren dochter is of een gevaarlijke extremist zonder berouw. De minister van Binnenlandse Zaken, Sajid Javid, vindt het laatste en zei dat hij gaat proberen te voorkomen dat ze terugkomt, want „dat soort mensen haat ons land”. Een leider van de conservatieve ‘brexiteers’, parlementariër Jacob Rees-Mogg, vindt juist dat „we moeten sympathiseren met het schoolmeisje dat twee baby’s heeft verloren en dat zo is misbruikt door IS”.

De burgemeester van Londen, Sadiq Khan, vindt niet dat ze niet terug mag komen, als de veiligheidsdienst dat gevaarlijk vindt. Maar een voorganger van MI6-chef Younger, Richard Barrett, zei dat Begum een tiener is die is ontspoord, maar die nog een kans verdient. „De Britse samenleving moet sterk genoeg zijn om haar weer op te nemen.”