MH17: documenten opgedoken over Buk-transport

De Russische krant Novaja Gazeta heeft documenten in handen die gaan over het transport van de Buk-raket die in juli 2014 vlucht MH17 heeft neergehaald. Uit de documenten blijkt dat meer dan 170 manschappen van de luchtafweereenheid in het Oekraïense grensgebied waren. Twee dagen voordat het toestel op weg van Schiphol naar Kuala Lumpur uit de lucht werd geschoten, kregen de troepen droge rantsoenen voor vijf dagen.

Door de ramp kwamen alle 298 inzittenden om het leven, onder wie 193 Nederlanders. Het internationale onderzoeksteam JIT constateerde eerder al dat de pro-Russische separatisten beschikking hadden over de luchtafweerinstallatie, die van de 53e luchtafweerbrigade was.