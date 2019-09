Mexico zoekt verder naar verdwenen studenten

De Mexicaanse autoriteiten zijn op een aantal nieuwe locaties aan het zoeken naar overblijfselen van de 43 studenten die vijf jaar geleden zijn verdwenen. Een van de locaties is naar verluidt een vuilnisbelt in Tepecoacuilco in de staat Guerrero, niet ver van de stad Iguala waar de studenten vermist raakten.

Vermoedelijk werden de studenten ontvoerd door politieagenten en overgedragen aan een criminele organisatie. Leden daarvan zeiden later de studenten te hebben vermoord en hun lichamen te hebben verbrand. Ook zouden volgens een Mexicaanse onderzoeksjournalist militairen de hand hebben gehad in de verdwijning van de studenten in september 2014.

Destijds was Enrique Peña Nieto president. Zijn opvolger Andrés Manuel López Obrador beloofde de waarheid te achterhalen en de zaak opnieuw te openen, omdat hij weinig vertrouwen had in het onderzoek dat onder zijn voorganger is gestart. Tot nog toe is slechts één lichaam teruggevonden en geïdentificeerd.