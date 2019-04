Mexico zet honderden migranten vast

Mexico heeft honderden migranten die op weg waren naar de VS aangehouden en vastgezet. Volgens de BBC ging de politie tot actie over bij de plaats Chiapas, waar een karavaan van ongeveer 3000 vluchtelingen onderweg was.

Veel vluchtelingen vluchtten de omliggende heuvels in en zochten hun heil in onder andere kerken in de omgeving. Uiteindelijk wist de Mexicaanse politie ongeveer vierhonderd migranten in politievoertuigen te krijgen en mee te nemen.

Mexico staat onder druk van de VS om iets te doen aan de vluchtelingenstroom vanuit Midden-Amerikaanse landen als El Salvador, Honduras en Guatemala naar Amerika. De Amerikaanse president Donald Trump dreigt de grens met Mexico helemaal te sluiten als Mexico niet meer actie onderneemt.