Mexico wil excuses van Spanje en de paus

Mexico wil dat de Spaanse koning en de paus hun excuses aanbieden voor de misdaden tegen de inheemse volkeren tijdens de verovering en onderwerping van Mexico in de 16de eeuw. Dat heeft de Mexicaanse president Andrés Manuel López Obrador in een brief aan de Spaanse koning Felipe VI en paus Franciscus gevraagd.

Volgens de Mexicaanse president was de verovering een invasie, waarbij de volkeren onderworpen zijn, zegt hij in een videoboodschap. „De Spaanse verovering is met zwaard en kruis uitgevoerd.”

Obrador hoopt dat 2021 een jaar van „historische verzoening” wordt. Dat jaar heeft voor Mexico drie belangrijke data. In 1521 viel de Azteekse hoofdstad Tenochtitlán, die in 1321 werd opgericht, in Spaanse handen. In 1821 werd Mexico onafhankelijk. „Dat is het moment om ons te verzoenen, maar eerst vragen we om excuses.”

De Spaanse regering heeft het verzoek om excuses afgewezen. Volgens een verklaring van de regering kan de komst van Spanjaarden in het gebied wat nu Mexico is niet in het licht van de huidige tijd worden gezien. Spanje wil wel met Mexico blijven samenwerken om de vriendschappelijke banden te verbeteren en toekomstige obstakels het hoofd te bieden.