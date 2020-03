Mexico wijst beschuldiging over sturen 12 coronapatiënten af

Mexico heeft de beschuldiging dat het land ongeveer twaalf mensen met het coronavirus zou hebben toegestaan in een vliegtuig te stappen richting El Salvador van de hand gewezen. Uit controles door medisch personeel zou blijken dat niemand in het vliegtuig besmet zou zijn.

Het verwijt komt van de Salvadoraanse president Nayib Bukele. Hij legde eerder al het vliegverkeer richting de hoofdstad San Salvador stil nadat hij via Twitter zijn beschuldigingen uitte en de Mexicaanse autoriteiten „onverantwoordelijk” noemde. Het staatshoofd bracht zijn bewering zonder bewijs daarvoor te leveren.

De Mexicaanse onderminister Hugo Lopez-Gatell van Gezondheid noemde de beschuldiging „volstrekt onwaar”. Tijdens een persconferentie legde hij uit dat twaalf Salvadoranen vanuit Chicago via Mexico-Stad op weg waren naar El Salvador en er door hun mondkapjes verdacht uitzagen. Uit testen bleek echter dat geen van allen besmet was, aldus de onderminister.

De Salvadoranen zouden aan boord gaan van een vliegtuig van Avianca. De vliegtuigmaatschappij annuleerde prompt de vlucht. Alle passagiers werden gecontroleerd op het longvirus, maar niemand zou besmet zijn volgens de Mexicaanse autoriteiten. Of ze hun reis kunnen vervolgen, is nog onduidelijk.

De Salvadoraanse president zei dat zijn regering werkt aan een nieuwe set protocollen waaraan vliegmaatschappijen zich dienen te houden om via de luchthaven in San Salvador te vliegen. Het vliegveld is een knooppunt voor vluchten naar andere Centraal-Amerikaanse landen.