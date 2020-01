Mexico vindt 292 migranten in vrachtwagens richting VS

Mexicaanse politieagenten hebben 292 migranten uit vrachtwagens gehaald bij de stad Berriozábal in de zuidelijke staat Chiapas. De migranten zaten in twee vrachtwagens afkomstig uit Midden-Amerika, volgens de Mexicaanse autoriteiten. Een van de chauffeurs is opgepakt, de tweede wist te ontkomen.

De vluchtelingen kwamen uit Guatemala, El Salvador, Honduras en Nicaragua. Zeker vijftig van hen waren minderjarig. Ze hadden volgens de agenten weinig ruimte in de laders van de vrachtwagens. Iedere migrant heeft ongeveer 4800 euro betaald voor een plekje in de vrachtwagen.

Alleen in januari zijn al meer dan 3500 migranten vanuit Honduras richting de Verenigde Staten gegaan. Op die reis moeten ze door Mexico. Op verzoek van de VS houdt Mexico meer migranten tegen voordat ze bij de grens komen.