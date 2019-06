Mexico versterkt zuidelijke grens

Mexico gaat zijn zuidelijke grens met Guatemala versterken. Dat kondigde de regering donderdag aan. Aanleiding was een ’‘inval’’ woensdag van honderden migranten uit Centraal-Amerikaanse landen.

Volgens minister Olga Sanchez van Binnenlandse Zaken wil Mexico een migratie die „ordelijk, veilig en regelmatig” verloopt.

Mexico is op dit moment in moeizame onderhandelingen verwikkeld met de VS over het migratiebeleid. Washington eist dat Mexico iets doet aan de stroom vluchtelingen die via de Mexicaanse grens de VS binnenkomen of dat proberen. De VS dreigen met verhoging van importtarieven als Mexico de stroom niet stopt.