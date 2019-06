Mexico veilt 27 villa’s van drugsbazen

De Mexicaanse overheid heeft zondag 27 villa’s en appartementen van drugsbazen geveild. President Andres Manuel Lopez Obrador heeft beloofd dat de opbrengsten naar arme mensen in de regio Guerrero gaan.

„Naast het aankopen van een mooi huis, doen de kopers ook nog iets goeds voor arme mensen”, aldus Obrador bij de veiling.

De huizen zijn intact gebleven, dus op sommige landgoederen zijn nog ontsnappingstunnels en verborgen ruimtes aanwezig. In één appartement dat is verkocht is een drugsbaas vermoord door zijn broers.

Komende maanden staan waarschijnlijk meer vergelijkbare veilingen op de rol. In mei bracht de verkoop van auto’s van drugsbazen al 1,5 miljoen euro op.