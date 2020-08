Mexico telt nu meer coronadoden dan Groot-Brittannië

Mexico is vrijdag het land met het op twee na hoogste dodental door het coronavirus geworden. Het Latijns-Amerikaanse land is Groot-Brittannië gepasseerd. Dat blijkt uit de nieuwste coronacijfers die het Mexicaanse ministerie van Volksgezondheid heeft bekendgemaakt.

Het Mexicaanse aantal coronadoden steeg vrijdag met 688 tot 46.688, meldde het ministerie. Alleen in Brazilië en de Verenigde Staten zijn meer sterfgevallen bekend.

In totaal zijn in Mexico ruim 424.000 infecties met het longvirus bekend. Vrijdag werden er 9459 nieuwe besmettingen vastgesteld, een record. Volgens deskundigen is het aantal corona-infecties waarschijnlijk fors hoger, omdat er relatief weinig mensen getest worden.

President Andres Manuel Lopez Obrador zei onlangs dat de pandemie in zijn land „aan intensiteit” verliest en bekritiseerde „conservatieve media”, die volgens hem onnodig alarm slaan over de situatie in het land. Zelf krijgt de president kritiek omdat hij in het openbaar weigert een mondkapje te dragen.

Vrijdag zei Lopez Obrador dat hij van plan is de viering van de nationale feestdag op 16 september in Mexico-Stad „op sociale afstand” door te laten gaan. Jaarlijks komen op de Mexicaanse Onafhankelijkheidsdag duizenden mensen bijeen op het Zócalo-plein in de hoofdstad. De Mexicanen gaan altijd op pad om de feestdag te vieren, zei de president. „Geconfronteerd met tegenslag, met epidemieën, met overstromingen, aardbevingen, slechte regeringen, we gaan altijd uit”, aldus Lopez Obrador. „Nu gaan we daarmee door.”