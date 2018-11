Mexico pakt tientallen migranten op na rellen

Mexico heeft 35 immigranten aangehouden na het tumult dat zondag uitbrak op de grens tussen Tijuana in Mexico en het Amerikaanse San Diego. De Mexicaanse krant El Sol de Tijuana meldde dat alle aangehouden immigranten Hondurezen zijn. Het gaat om 29 mannen en zes vrouwen.

De aangehouden Hondurezen worden vermoedelijk overgedragen aan de immigratiedienst. Over hun rol bij de rellen aan de grens hebben de Mexicaanse autoriteiten niets gezegd.

Aan de Mexicaanse zijde van de grens probeerden honderden Midden-Amerikaanse migranten zondag de noordelijke grens van Mexico over te steken. De Mexicaanse politie probeerde dat tevergeefs te verhinderen. De Amerikaanse veiligheidstroepen verjaagden de migranten daarna met traangas, zoals op het televisiekanaal van de krant Milenio was zien. Veel migranten kwamen klem te zitten tussen Amerikaanse en Mexicaanse ordetroepen.

De Mexicaanse regering liet later zondag weten dat de orde bij de grens was hersteld. De grenspost tussen Tijuana en San Diego, die enkele uren dicht was geweest, werd weer opengesteld.