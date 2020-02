Mexico laat cruiseschip toe na coronapaniek

Een cruiseschip dat vanwege de angst voor het nieuwe coronavirus is geweigerd door meerdere landen, mag in principe aanleggen in Mexico. „We kunnen ons niet inhumaan opstellen. Stel je de wanhoop voor”, zei de Mexicaanse president Andrés Manuel López Obrador over situatie aan boord van de Meraviglia.

Passagiers van het schip met 6000 opvarenden mochten eerder niet aan land op Jamaica of Grand Cayman, een van de Kaaimaneilanden. Aan boord had iemand griep, maar het gaat volgens de rederij niet om het nieuwe coronavirus. De Meraviglia bevindt zich inmiddels bij het eiland Cozumel.

De gouverneur van de Mexicaanse staat Quintana Roo, waar het eiland onder valt, zei dat medische experts gaan kijken wat de gezondheidssituatie aan boord is. „Als er een gevaar is voor de volksgezondheid, komt er geen toestemming om aan land te gaan”, beklemtoonde gouverneur Carlos Joaquin.

Niet iedereen op het eiland zit te wachten op het schip. Een handjevol mensen met mondmaskers demonstreerde woensdag. Eén man schreeuwde: „We willen het virus niet op Cozumel.”