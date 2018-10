Mexico houdt migrantenstoet tegen aan grens

De Mexicaanse politie heeft honderden migranten uit andere Midden-Amerikaanse landen tegengehouden aan de grens met Guatemala. De migranten maken deel uit van een groep van in totaal zo’n vierduizend mensen die in een stoet door Honduras en Guatemala is getrokken en de Verenigde Staten als eindbestemming heeft. President Donald Trump heeft gedreigd de grens tussen Mexico en de VS te sluiten als de „mars der migranten” dat punt bereikt.

Voor de handelsbetrekkingen zou sluiting van die grens zeer nadelig zijn. De Mexicaanse autoriteiten hebben daarom besloten de karavaan niet door Mexico te laten trekken. Individuele migranten mogen wel een procedure opstarten om Mexico in te mogen, of er asiel aan te vragen, zei de Mexicaanse minister van Buitenlandse Zaken Luis Videgaray eerder.

Honderden migranten deden een poging om bij de plaats Tecun Uman Mexico binnen te komen, maar stuitten op de Mexicaanse politie. Die meldde later dat zes agenten gewond zijn geraakt.

Na de botsing met de politie bleef de groep bivakkeren op de grensbrug tussen beide landen. Ze brachten er de nacht door. Sommigen zeiden van plan te zijn huiswaarts te keren. De presidenten van Honduras en Guatemala hebben gezegd dat hun landen daarbij willen assisteren. Lang niet iedereen op de brug leek van plan om het op te geven. „Ik ga vechten, het nog een keer proberen”, zei een Hondurese vrouw die met vier tienerkinderen haar land verliet vanwege werkloosheid en gewelddadigheden.

Trump zei het optreden van de Mexicaanse politie „zeer te waarderen”. Hij herhaalde nog eens dat hij het leger naar de grens met Mexico zal sturen als de grote groep migranten daar alsnog weet te komen.