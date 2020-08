Mexico gaat kinderen onderwijs geven via tv

Mexicaanse kinderen krijgen komend schooljaar onderwijs via televisie en radio. Dat heeft de regering afgesproken met vier grote zenders. De overeenkomst is maandag tijdens de dagelijkse persconferentie van president Andrés Manuel López Obrador ondertekend.

Door de corona-epidemie, die het land zwaar heeft getroffen, is het volgens onderwijsminister Esteban Moctezuma hoogst onzeker dat de ongeveer 30 miljoen scholieren op 24 augustus al terecht kunnen in hun klaslokalen. Mexico telt inmiddels bijna 440.000 besmettingsgevallen, ruim 47.000 mensen zijn overleden aan Covid-19.

Volgens de officiële gegevens van de overheid heeft slechts 56,4 procent van de Mexicaanse huishoudens toegang tot internet, 44,3 procent heeft de beschikking over een computer. Ondanks de armoede van veel Mexicanen staat er in 95 procent van de huizen wel een televisie, zei Moctezuma. Daarom komen er in totaal 4550 uitzendingen op tv en 640 op de radio om schoolgaande kinderen de komende tijd op elk niveau onderricht te geven.

Moctezuma vertelde dat de regering goedkeuring moet geven aan de lesstof. Het tv-onderwijs is verplicht en er komen ook toetsen. Schoolboeken zullen kosteloos worden verspreid.