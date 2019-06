„Mexico biedt VS 6000 grensbewakers”

Mexico heeft in de onderhandelingen met de VS aangeboden 6000 leden van de nationale garde naar de zuidelijke grens met Guatemala te sturen. Daarmee moet de stroom aan migranten die via Mexico naar de VS reizen worden ingedamd. Dat meldden bronnen rond de onderhandelingen donderdag.

Mexico heeft een onderhandelingsdelegatie naar de VS gestuurd omdat de Amerikaanse president Donald Trump vanaf maandag importtarieven wil verhogen. Die wil Mexico daarmee dwingen maatregelen te nemen tegen de stroom migranten.

Eerder zei de Mexicaanse minister van Binnenlandse Zaken al dat Mexico de grens met Guatemala gaat versterken. Aanleiding was een ’‘inval’‘ woensdag van honderden migranten uit Centraal-Amerikaanse landen.

Volgens minister Olga Sanchez van Binnenlandse Zaken wil Mexico een migratie die "ordelijk, veilig en regelmatig’’ verloopt.