Mexico begint met verstevigen zuidgrens

Mexico begint woensdag met het sturen van versterking naar de grens met Guatemala om de migrantenstroom richting de VS in te tomen. Mexico sloot vrijdag een overeenkomst met de VS waarin het belooft de migratie beter te gaan controleren.

De Amerikaanse president dreigde eerder met verhogen van importtarieven voor Mexicaanse producten als Mexico niet tot actie overging. Dat dreigement is nu voorlopig van tafel.

Mexico stuurt bij elkaar 6000 manschappen van de nationale garde naar de zuidelijke grens. President Andrés Manuel López Obrador verklaarde woensdag dat onder andere het presidentiële vliegtuig en diverse regeringshelikopters worden verkocht om de grensoperatie te financieren.