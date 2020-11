Mexico arresteert vermoedelijk brein achter moorden op mormonen

De Mexicaanse autoriteiten hebben bendeleider Roberto Gonzalez opgepakt op verdenking van de moorden op negen Amerikaans-Mexicaanse vrouwen en kinderen. Vanuit Washington is opgetogen gereageerd op de arrestatie, die daar gezien wordt als een resultaat van de samenwerking tussen de twee buurlanden

Vermoedelijke huurmoordenaars die banden zouden hebben met drugskartels schoten ongeveer een jaar geleden drie vrouwen en zes kinderen uit mormoonse families dood in de Noord-Mexicaanse staat Sonora. De moorden op klaarlichte dag zorgden voor veel opschudding in zowel de Verenigde Staten als in Mexico.

De Mexicaanse federale aanklager meldde woensdag dat veiligheidstroepen maandag Gonzalez hebben gearresteerd in verband met de moorden. Hij werd aangehouden met twee andere vermeende leden van de bende genaamd La Linea. De arrestatie vond plaats in de deelstaat Chihuahua.

De aanklager zei dat hij Gonzalez beschouwt als de „intellectueel architect” achter de slachtpartij. „Er is nog zoveel op te helderen over wat er is gebeurd”, zei Adrian LeBaron, die zijn dochter en drie kleinkinderen verloor in de aanval. „Maar deze arrestaties zijn tenminste een vooruitgang in de zaak.”

De Amerikaanse president Donald Trump reageerde op de aanval door op te roepen tot een „oorlog” tegen de drugskartels en te zeggen dat hij de drugskartels op de terreurlijst wilde zetten. Dat heeft hij tot dusver niet gedaan.

De laatste arrestaties volgen op een gespannen tijd in de Amerikaans-Mexicaanse betrekkingen. Die spanning was het gevolg van de aanhouding van de voormalige Mexicaanse minister van Defensie Salvador Cienfuegos in de VS. De VS trokken de strafzaak tegen Cienfuegos vorige week in. Volgens de Amerikaanse openbaar aanklager was dat nodig om de samenwekring met Mexico te waarborgen.

De Amerikaanse ambassadeur in Mexico, Christopher Landau, feliciteerde Mexico met de arrestaties van de moordverdachten. „Uitstekende samenwerking tussen de autoriteiten in beide landen. Er zal gerechtigheid zijn!”, schreef Landau op Twitter.

Persbureau Reuters meldde vorige week dat Mexico de VS de arrestatie van een hoge kartelleider had beloofd in ruil voor het intrekken van de aanklachten tegen Cienfuegos. De Mexicaanse president Andres Manuel Lopez Obrador en het ministerie van Justitie van de VS ontkenden dat er zo’n akkoord was gesloten.