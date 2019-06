Mexico: 40.000 fabrieksbanen voor migranten

Tienduizenden migranten moeten straks een baan kunnen krijgen in fabrieken in de noordelijke Mexicaanse staten. Daar zijn nu grote aantallen mensen gestrand die naar de Verenigde Staten willen.

President Andrés Manuel López Obrador verwacht dat volgende week een akkoord met bedrijven wordt getekend. Dat moet het makkelijker maken migranten aan te nemen. Er moeten volgens de president ongeveer 40.000 banen komen voor migranten. De regeling kan gunstig uitpakken voor werkgevers in het gebied die nu kampen met personeelstekorten.

Migranten die asiel willen in de VS, worden nu vaak geconfronteerd met lange wachttijden. Dat heeft in Mexico geleid tot problemen. Sommige grenssteden hebben grote moeite alle gestrande migranten op te vangen. De VS willen bovendien dat Mexico meer doet om de toestroom van migranten af te remmen.