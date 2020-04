Mexicanen de biecht afgenomen in drive-in

Katholieke priesters in de wereldberoemde Mexicaanse bad- en havenplaats Acapulco hebben gelovigen donderdag de biecht afgenomen in een soort drive-in om coronabesmetting tegen te gaan. Ze gingen schuil achter een houten muur met daarin openingen en hoorden de zonden aan van mensen die in auto’s en motorfietsen langsreden.

De priesters hadden een gezichtsmasker op om zich te beschermen. Een van hen is Marco Antonio Galeana die vanuit een geïmproviseerd biechthokje de gelovigen vanaf ongeveer 3 meter afstand aanhoorde. „Wie biecht, stapt niet uit zijn auto. Hij blijft erin en krijgt een chirurgisch masker op.” Na iedere biecht wordt met een desinfecterende vloeistof gespoten om de lucht te zuiveren.

Alle kerken in Acapulco zijn vanwege de virusuitbraak gesloten. Via dit soort initiatieven probeert de kerk er toch te zijn voor de parochianen. „De kerk moet meer dan ooit dicht bij haar gelovigen zijn. De gelovigen moeten voor hun gezondheid zorgen, maar op deze momenten van grote stress, grote onzekerheid en grote verwarring hebben ze ook geestelijke aandacht nodig”, legde pater Galeana uit.

In Mexico zijn 3441 mensen besmet met het coronavirus en 194 overleden aan de gevolgen ervan.