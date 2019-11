Mexicanen dagen Walmart voor ‘El Paso’

De Mexicaanse regering zegt tien Mexicanen te helpen bij rechtszaken die zij aanspannen tegen Walmart naar aanleiding van een schietpartij in augustus in een winkel in El Paso, een stad aan de Amerikaans-Mexicaanse grens in Texas.

Een volgens Amerikaanse media vermoedelijk blanke nationalist schoot 22 mensen dood, onder wie acht Mexicanen in de door overwegend latino’s bewoonde stad. „Het doel van de aanklachten is om het bedrijf verantwoordelijk te stellen voor het achterwege laten van noodzakelijke maatregelen om zijn klanten tegen de aanval te beschermen”, reageerde het Mexicaanse ministerie van Buitenlandse Zaken in een verklaring.

Volgens het ministerie zoeken de eisers - nabestaanden en overlevenden - geen gerechtigheid voor zichzelf maar streven ze naar het verhogen van de veiligheid voor anderen. Mexico heeft de schietpartij veroordeeld als een ‘terroristische aanval’. De 21-jarige schutter, Patrick Wood Crusius, vertelde de politie dat hij zoveel mogelijk Mexicanen probeerde te doden.