Mexicaanse schrijver Del Paso (83) overleden

De Mexicaanse schrijver Fernando del Paso is op 83 jarige leeftijd overleden. De Universiteit van Guadalajara maakte dit woensdag op Twitter bekend. Del Paso was daar directeur van de Latijns-Amerikaanse bibliotheek Octavio Paz.

Del Paso ontving in 2015 de Cervantes-prijs, die wordt beschouwd als de belangrijkste literaire prijs in het Spaanse taalgebied. De verteller, dichter en essayist werd in 2007 ook geëerd met de prijs van de internationale boekenbeurs van Guadalajara.

Enkele boeken van Del Paso zijn ook in het Nederlands vertaald, zoals de werken ‘Palinurus van Mexico’ deel 1 en 2. Volgens lokale media stierf hij in een ziekenhuis in Guadalajara, ongeveer 550 kilometer ten noordwesten van Mexico-Stad.