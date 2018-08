Mexicaanse president zonder bewapende garde

De aanstaande Mexicaanse president Andrés Manuel López Obrador (64) schaft het bewapende team dat waakt over de veiligheid van het staatshoofd af. In plaats daarvan laat hij zich bij publieke activiteiten omringen door twintig onbewapende mannen en vrouwen, van wie sommigen arts, advocaat of ingenieur zijn.

De tweeduizend leden tellende presidentiële garde van de huidige president Enrique Peña Nieto, bestaande uit zwaarbewapende militairen, politiemensen en andere bewakingsspecialisten, zal fors worden ingekrompen. De maatregel is opmerkelijk in een land dat wordt geplaagd door dodelijk geweld van onder meer drugsbendes. Tijdens de laatste verkiezingen in Mexico waren meer aanslagen op politici dan ooit tevoren.

„Alle Mexicanen zullen me beschermen, er zal geen speciaal overheidslichaam meer zijn dat belast is met de beveiliging van de president van de republiek”, belooft Obrador, een linkse populist die begin juli met een meerderheid van 53 procent van de stemmen werd verkozen.

Obrador treedt op 1 december aan en heeft aangekondigd het presidentieel paleis open te stellen als cultureel centrum voor het volk.