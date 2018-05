Mexicaanse politie vindt busje vol lijken

De Mexicaanse politie heeft zaterdag in een bestelbusje negen lichamen gevonden. Volgens het Openbaar Ministerie behoorden de slachtoffers tot een groep van elf mannen die donderdag werden ontvoerd in Tixtla, een stad in de zuidelijke deelstaat Guerrero.

Guerrero geldt als een van de gevaarlijkste streken in Mexico. Er wordt veel papaver gekweekt voor de heroïneproductie en verschillende drugskartels strijden er met elkaar om de macht.

Vorig jaar kwamen meer dan 29.000 mensen om het leven door het drugsgeweld in Mexico.