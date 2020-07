De Mexicaanse ex-minister van Veiligheid, Genaro Garcia Luna, is in staat van beschuldiging gesteld bij een rechtbank in New York. Hij wordt verdacht van deelname aan een criminele onderneming, zo heeft het Amerikaanse ministerie van Justitie donderdag bekendgemaakt.

Twee voormalige hoge politiefunctionarissen, die onder Garcia Luna werkten, zijn ook aangeklaagd. Zij worden verdacht van cocaïnehandel.