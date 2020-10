Mexicaanse oud-generaal aangehouden in Los Angeles

Een van de invloedrijkste militairen in Mexico, de gepensioneerde generaal Salvador Cienfuegos Zepeda, is op de luchthaven van Los Angeles in de Verenigde Staten aangehouden. Dat gebeurde op bevel van het antinarcotica-agentschap DEA. De 72-jarige ex-minister van Defensie zou er volgens media van worden verdacht betrokken te zijn geweest bij drugssmokkel en het witwassen van opbrengsten. Hij was onder president Enrique Peña Nieto minister van 2012 tot 2018.

De aanhouding werd in Mexico-Stad door minister van Buitenlandse Zaken Marcelo Ebrard Casaubón wereldkundig gemaakt. Hij zei niet waar de ex-generaal van wordt beschuldigd. Ook de DEA heeft zich daar niet over uitgelaten. Cienfuegos begon in 1964 op 15-jarige leeftijd zijn militaire loopbaan en rondde die een paar jaar geleden als defensieminister af. Hij was ook politiek actief.

De arrestatie kan volgens waarnemers leiden tot meer vervolgingen van voormalige topfiguren in Mexico. Het zou de huidige president Andrés Manuel López Obrador in verlegenheid kunnen brengen. Hij zegt de corruptie hard aan te pakken, maar leger en marine behoren tot de weinige instellingen in het land die nog vertrouwen genieten onder de bevolking.