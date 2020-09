Mexicaanse militairen verdacht in zaak verdwenen studenten

De Mexicaanse autoriteiten hebben arrestatiebevelen uitgevaardigd tegen militairen die mogelijk betrokken waren bij de verdwijning van 43 studenten in 2014. Onderzoeksleider Omar Gomez heeft dat gezegd.

De leraren in opleiding verdwenen zes jaar geleden in de stad Iguala in de staat Guerrero. Vermoedelijk werden ze ontvoerd door politieagenten en overgedragen aan een criminele organisatie. Leden daarvan zeiden later de studenten te hebben vermoord en hun lichamen te hebben verbrand.

Dat militairen een rol hebben gespeeld lijkt wel vast te staan. Een internationaal rechercheteam beschuldigde het Mexicaanse leger er in 2016 van belangrijk bewijsmateriaal achter te houden door foto’s en video’s van een studentenprotest in 2014 niet te overhandigen. „De militairen deden mee, er zijn video’s van”, zei de moeder van een van de studenten zaterdag.

Vorig jaar werd op nieuwe locaties gezocht naar overblijfselen van de studenten, onder meer op een vuilnisbelt. Tot nu toe zijn stoffelijke resten van twee slachtoffers gevonden.

De verdwijningszaak veroorzaakte grootschalige protesten in Mexico. Guerrero geldt vanwege rivaliserende drugskartels als een van de gevaarlijkste streken in het Midden-Amerikaanse land, waar elk jaar tienduizenden mensen omkomen door geweld.