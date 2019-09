Mexicaanse kunstenaar Toledo (79) overleden

De Mexicaanse kunstenaar Francisco Toledo is op 79-jarige leeftijd overleden. Dit heeft zijn dochter donderdagavond (lokale tijd) bekendgemaakt. Toledo, die afkomstig is uit Oaxaca in het zuiden van het land, wordt beschouwd als de belangrijkste hedendaagse Mexicaanse schilder en beeldhouwer. Volgens lokale media was hij al maanden ziek.

President Andrés Manuel López Obrador prees hem op Twitter als „een groot schilder en voortreffelijk cultuurpromotor”. Hij roemde ook Toledo’s inzet voor natuurbehoud en Mexicaanse tradities.

Toledo behoorde tot de Zapoteken, een van de oorspronkelijke bevolkingsgroepen van Mexico, en was een leerling van de schilder Rufino Tamayo (1899-1991), die ook uit Oaxaca kwam. Zijn werken worden gekenmerkt door dieren en mythologische figuren.

Een paar jaar geleden schonk Toledo een museum aan Oaxaca. De donatie omvatte twee huizen en een bibliotheek met foto’s, video’s en bandopnames.

In 2005 werd Toledo bekroond met de Right Livelihood Award, ook wel bekend als de alternatieve Nobelprijs, „voor zijn inzet voor de bescherming en het verbeteren van het erfgoed, het milieu en het gemeenschapsleven in zijn geboorteplaats Oaxaca”.