In Nederland vallen de mussen dood van het dak maar in Mexico zijn het de pelikanen die (bijna) bezwijken aan grote hitte. In Mexico-Stad steeg het kwik tot boven de veertig graden Celsius en dat bleek voor een aantal van de vogel ietsje te veel.

In de staten werden zwalkende pelikanen aangetroffen die door uitdroging verzwakt en verward waren. Lokale media meldden dat de vogels naar een dierentuin zijn gebracht om bij te komen.