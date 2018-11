Mexicaanse drugsbaron overlijdt na hartfalen

De Mexicaanse drugsbaron Héctor Beltrán Leyva is zondag gestorven na hartfalen. De 56-jarige zat sinds 2014 vast in Mexico. Hij had pijn in zijn borst, vlak voor hij naar het ziekenhuis werd gebracht en daar overleed, aldus het ministerie van Binnenlandse Zaken.

De drugsbaron stond aan het hoofd van het beruchte Beltrán-Leyva-kartel, dat hij runde met zijn broers Alfredo, Arturo, Mario en Carlos. Zijn broer Arturo werd in december 2009 gedood door het Mexicaanse leger en Alfredo zit in de Verenigde Staten een levenslange gevangenisstraf uit.

De groep was een tijd gelieerd aan het Sinaloa kartel van Joaquin ‘El Chapo’ Guzmán. In New York is deze maand het proces begonnen tegen El Chapo.