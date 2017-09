Mexicaanse deelstaat Chiapas vooral bergachtig

Het epicentrum van de krachtige aardbeving in Mexico lag bij Pijijiapan in de zuidelijke deelstaat Chiapas. Chiapas heeft een oppervlakte van 75.635 vierkante kilometer en 4.224.800 inwoners. In het oosten grenst het gebied aan Guatemala en in het zuiden aan de Grote Oceaan.

Het gebied is overwegend bergachtig. Op de grens met Guatemala ligt de vulkaan Tacaná en ook zijn er twee grote stuwmeren. De stad Palenque staat bekend als archeologische vindplaats van de Maya-beschaving. Deze stad ligt ongeveer 900 kilometer ten oosten van Mexico-Stad.

Het grootste deel van de bevolking is arm en werkt in de landbouw. Zeker een kwart is van indiaanse afkomst. Ook wonen er veel mensen die in de vorige eeuw uit Guatemala zijn gevlucht. De deelstaat staat onder bestuur van een gouverneur.