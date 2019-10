Metrokaartje Rome in ruil voor plastic flessen

In Rome kunnen reizigers een gratis metrokaartje krijgen bij het inleveren van plastic flessen, meldden verschillende media. Voor elke fles krijgt iemand 5 eurocent terug, dat wordt toegevoegd aan het reissaldo. Een standaard metrokaartje in Rome kost 1,50 euro. Om dat bedrag bij elkaar te krijgen, moeten reizigers dus dertig plastic flessen inleveren.

Door het nieuwe initiatief moet Rome milieuvriendelijker worden. Het idee komt van het vervoersbedrijf ATAC SpA. Reizigers kunnen nu op drie metrostations plastic flessen inleveren. Het is de bedoeling dat in juli 2020 elk metrostation in Rome is voorzien van een inleverapparaat.

Reizigers moeten een speciale app downloaden, die precies bijhoudt op hoeveel metrotickets iemand recht heeft. Met de app kunnen reizigers ook inchecken. Het gebruik van papieren metrokaartjes wordt op deze manier uitgebannen.