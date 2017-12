Een kind in een wandelwagen is in het Duitse Essen meters meegesleurd door een vertrekkende metro. Aan het einde van het perron knalde de buggy tegen een hekje waardoor de peuter uit het wagentje werd geslingerd.

De tweejarige hield niets aan de val over. Volgens de moeder van het kind sloten de deuren van de metro toen zij wilde instappen. Een van de wielen bleef echter steken achter de sluitende deur. Het incident wordt onderzocht door de politie.