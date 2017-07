Metro Moskou krijgt 63 nieuwe stations

De metro in Moskou wordt uitgebreid met 63 nieuwe stations en 142 kilometer spoor. Dat meldt The Moscow Times op gezag van de dienst stedelijke ontwikkeling van Moskou. De nieuwe stations moeten in 2021 klaar zijn en de eerste vijf gaan dit jaar al open.

Het project is begroot op 5,5 miljard euro. De meeste stations komen op de nog aan te leggen Third Interchange Contour, een metrolijn die in een grote cirkel rond Moskou voert. Deze ringlijn van 68 kilometer wordt volgens Moskou de langste ter wereld.

De metro in Moskou wordt dagelijks door 9 miljoen mensen gebruikt.