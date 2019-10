Metro Hongkong plat na brandstichting

Het spoorbedrijf MTR in Hongkong heeft vrijdagavond (plaatselijke tijd) om veiligheidsredenen alle metro-, trein en busritten stilgelegd nadat demonstranten brand hadden gesticht in verschillende stations. Dat schrijft de South China Morning Post. Ook staken betogers een trein in brand. Enkele medewerkers van het spoorbedrijf raakten gewond.

Het is de hele dag al onrustig in de metropool. De politie vuurde op veel plaatsen traangasgranaten af op de demonstranten. Verschillende banken en winkels werden vernield. De gewelddadigheden volgen op de aankondiging van een pakket noodmaatregelen dat de rust in de stadstaat moet doen terugkeren. Zo mogen mensen vanaf zaterdag hun gezicht niet meer bedekken.

In Hongkong wordt al maanden gedemonstreerd tegen de groeiende invloed van Peking op het autonome Hongkong. Sinds 1997 hoort Hongkong bij de Volksrepubliek, tot groeiend ongenoegen van veel inwoners. De demonstraties lopen geregeld uit op gewelddadige confrontaties met de politie. Honderden activisten zijn al opgepakt.