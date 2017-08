Meteorologen VS verwachten meer van hetzelfde

Wie de weersverwachting voor het zuiden van Texas aanklikt, ziet de sombere voorspelling van de meteorologen in beeld. Het enorme regengebied dat de storm Harvey aanvoert, is nog lang niet weg. Het schuift uiterst traag richting het oosten, naar buurstaat Louisiana.

Dinsdag biedt opnieuw niets anders dan zware neerslag. Op sommige plaatsen in en rond Houston kan zelfs 127 centimeter regen vallen. De weerdiensten spreken dan ook over ‘levensbedreigende overstromingen’. De situatie is op sommige plekken onoverzichtelijk. De schattingen over doden lopen uiteen van drie tot acht.

Het Rode Kruis telde dinsdagochtend in Texas 17.000 mensen die hun toevlucht zochten in noodopvang. Het congrescentrum George R. Brown in Houston kan normaliter 5000 mensen kwijt, maar inmiddels heeft het al bijna het dubbele aantal binnengelaten. De hulpdiensten zijn constant doende mensen uit het water op te pikken.

President Trump is onderweg naar de Texaanse plaats Corpus Christie. Nog voor zijn vertrek zegde hij de getroffen staat al ruime financiële hulp toe.