Meteorologen: Tsunami door instorten vulkaan

De Indonesische meteorologische dienst heeft bevestigd dat de tsunami van zaterdag is veroorzaakt doordat een deel van de vulkaan Anak Krakatau in de Straat van Soenda instortte. Door de tsunami met een hoogte van 2 tot 3 meter kwamen zeker 281 mensen om het leven.

Anak Krakatau, wat kind van Krakatau betekent, spuwt al maanden as en lava. Van de zuidwestelijke kant van de vulkaan is zo’n 64 hectare ingestort. „Dit veroorzaakte een aardverschuiving onder water en uiteindelijk de tsunami”, aldus Dwikorita Karnawati, hoofd van de meteorologische dienst. Verscheidene wetenschappers hadden al eerder gezegd dat de meest waarschijnlijke oorzaak van de tsunami het instorten van een deel van de vulkaan was.

Krakatau

President Joko Widodo, die het rampgebied maandag bezocht, zei dat een alarmsysteem dringend nodig is. „Ik heb de meteorologische, klimatologische en geofysische dienst opgedragen om een detectieapparaat of een systeem te kopen dat snel waarschuwt, zodat de bewoners kunnen worden gespaard,” zei hij tegen verslaggevers.