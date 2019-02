Een meteoriet is waarschijnlijk neergestort in het westelijk deel van Cuba, meldt het Amerikaanse meteorologisch instituut. Het in de dampkring opvlammende ruimtepuin was ook vanuit de Florida Keys te zien.

Bewoners van Viñales in Cuba zeggen een zware explosie te hebben gehoord. De Cubaanse overheid onderzoekt of die is veroorzaakt door een meteoriet. Het neervallen van een dergelijk stuk ruimtesteen kan een geluidsgolf veroorzaken.