Met zenuwgas vergiftigde Brit uit ziekenhuis

De 45-jarige Brit die begin deze maand besmet is geraakt met het zenuwgas novitsjok, is vrijdag uit het ziekenhuis ontslagen. Dat heeft de Britse gezondheidsdienst bekendgemaakt.

Charlie Rowley werd samen met zijn 44-jarige partner Dawn Sturgess gevonden in de plaats Amesbury. Dat ligt in de buurt van Salisbury, waar in maart de Russische ex-spion Sergei Skripal en zijn dochter zijn vergiftigd met hetzelfde zenuwgas.

Sturgess overleed anderhalve week geleden. Vader en dochter Skripal overleefden de aanslag.