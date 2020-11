„Met Trump heeft Amerika toekomst”

„Trump is onze enige hoop.” Dat concludeert John Lowery uit Grand Rapids na afloop van een verkiezingsbijeenkomst. „Met hem heeft Amerika toekomst.”

Net als vier jaar geleden was Grand Rapids de laatste plaats die president Donald Trump en zijn running mate Mike Pence bezochten tijdens hun eindsprint in de race om het Witte Huis. De laatste twee dagen deed de president in totaal acht staten aan. Michigan werd zelfs twee keer met een bezoek vereerd, zondag en maandag.

„De weg naar het Witte Huis loopt dwars door Michigan”, zei vicepresident Pence maandagavond tijdens zijn toespraak in een hangar van de Gerald R. Ford International Airport in Grand Rapids. Daarmee doelde Pence op de cruciale rol die Michigan, een swing state, speelt in de verkiezingen. Vier jaar geleden won Trump hier tamelijk onverwacht met 10.704 stemmen van Clinton.

Duizenden mensen waren naar de laatste rally van Trump gekomen om de boodschap van hun held te beluisteren. Volgens John Lowery was het verkeer rond de luchthaven volkomen vastgelopen. Zelf parkeerde hij zijn wagen in de berm van de snelweg; hij had er een voettocht van drie kwartier voor over om de massabijeenkomst bij te wonen.

Na afloop toont Lowery zich bijna lyrisch. „Trump is een geweldige spreker. Hij weet mensen te begeesteren én –vooral– hij heeft een boodschap. Biden heeft die niet. Die roept alleen maar: Stem op mij, dan raak je van Trump af.”

Lowery, accountant van beroep en lid van de Christian Reformed Church, is vooral te spreken over de strijd die Trump heeft gevoerd tegen abortus en over zijn benoeming van conservatieve rechters. „Hij heeft gedaan wat hij vier jaar geleden beloofde. En, vergeet ook niet, hij heeft het lef gehad om China aan te pakken. Dat laatste zie ik die bevende oude man, Joe Biden, nog niet doen.” Dat Trump zelf ook al een man op leeftijd is, vindt Lowery geen probleem „Hij is nog topfit. Welke zeventigplusser bezoekt in twee dagen in totaal negen verkiezingsbijeenkomsten en houdt daar ook nog een bevlogen toespraak?”

Als christen heeft Lowery meer met Pence. „Die man is misschien wat saai, maar wel solide en je ziet dat hij leeft uit zijn geloof. Trump gaat inderdaad minder naar de kerk. Maar hij heeft wel zijn leven gebeterd. Sinds zijn aantreden als president zijn er geen berichten meer geweest over grensoverschrijdend gedrag. Dat is voorbij. Dat zegt ook wel iets.”

Dat veel bezoekers van de rally de veiligheidsregels negeerden, vindt Lowery niet zo’n probleem. Zelf droeg hij ook geen mondkapje. „En ja, als je zo’n bijeenkomst bezoekt, is het moeilijk om de vereiste afstand te bewaren. Maar ik denk dat het risico op besmetting wel meevalt. Een hangar is groot en hoog. Er is dus ventilatie genoeg.”

De kritiek op de corona-aanpak van Trump vindt hij „te gemakkelijk.” „Het is een epidemie waarbij geen dokter precies weet hoe die zich ontwikkelt. Wat Trump doet is de mensen gerust stellen. Dat is zijn taak. Daarom zegt hij: We zullen het virus eronder krijgen. Pence zei dat vanavond eveneens. Dat zijn geen loze woorden, Roosevelt zei in 1943 ook dat Duitsland zou worden verslagen. En toen moest de invasie nog plaatvinden. Dus waar mensen nu moeilijk over.”

Op de Joodse begraafplaats van Grand Rapids is maandag een aantal graven besmeurd met pro-Trump leuzen. Van de daders ontbreekt elk spoor. De voorzitter van de Joodse gemeenschap in de stad heeft zijn afschuw uitgesproken over het vandalisme. „Tekend voor de vergiftigde sfeer.”