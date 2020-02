Met coronavirus besmette Belg mag naar huis

Een Belg die in Brussel in een ziekenhuis in quarantaine verbleef omdat hij positief testte op het nieuwe coronavirus, mag naar huis. Hij is niet langer besmet met het virus en is dus ook niet meer besmettelijk voor zijn omgeving, meldden de Belgische gezondheidsautoriteiten zaterdagavond.

De man werd op 2 februari samen met acht andere Belgen gerepatrieerd vanuit het Chinese Wuhan, en testte positief op het nieuwe coronavirus. Hij werd onmiddellijk opgenomen in strikte afzondering in het Sint-Pietersziekenhuis te Brussel. Hij was echter nooit ziek en vertoonde ook geen symptomen. De acht anderen waren niet geïnfecteerd.