Met behulp van drones het virus én burgers te lijf

De surveillancedienst van China maakt overuren nu een virus moet worden opgespoord en bedwongen.

De Chinese televisie toonde beelden van een politieagent die met behulp van een drone passanten zonder mondmasker benadert om hen daarop aan te spreken. Op beelden is te zien dat het apparaat dreigend boven een vrouw hangt, terwijl ze via een luidspreker in het ding wordt aangesproken.

De televisie toonde ook drones die worden ingezet om bij bewoners van flats de lichaamstemperatuur te meten. Bewoners moeten daarvoor even naar buiten komen, maar ze hoeven daarvoor op deze manier niet helemaal naar beneden te gaan.

Een klopjacht is er ook als het gaat om het opsporen van personenen die uit Wuhan komen. Yaqiu Wang, medewerker van mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch, vertelde vrijdag in dagblad Trouw dat lokale overheden persoonlijke informatie, zoals telefoonnummers, van ingezetenen van Wuhan online zetten. „Sommige plaatsen hebben zelfs een beloning uitgeloofd voor iedereen die iemand uit Wuhan aangeeft.”

Intussen is het voor gezonde inwoners van Wuhan, maar ook in andere delen van China, topprioriteit om niet naar het ziekenhuis te hoeven. Omdat die overvol zitten met (mogelijke) patiënten, loop je daar immers kans alsnog besmet te worden. Maar wat te doen als iemand om wat voor reden ook koorts krijgt, of ineens enorm moet hoesten? Die is verplicht om naar het ziekenhuis te gaan om zich te laten controleren.

Er zijn ook burgers die maar wát graag naar het ziekenhuis willen, maar die dat niet kunnen. Persbureau Reuters vertelt het verhaal van een boerin die haar 26-jarige dochter langs een controlepost probeert te krijgen. De jonge vrouw heeft leukemie en moet chemotherapie ondergaan, maar de politie houdt de twee tegen. Terwijl de dochter doodziek op de grond zit, praat moeder geëmotioneerd op de agenten in. Pas na enkele uren mogen ze verder.