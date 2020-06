Met Abdelmalek Droukdel is kopstuk van jihadisme in West-Afrika gedood

Franse speciale eenheden hebben vorige week het belangrijkste kopstuk van het jihadisme in de West-Afrika gedood: Abdelmalek Droukdel (1970).

Mislukking? „We weten niet wat mislukking is”, zei Droukdel in 2008 in een opmerkelijk audio-interview met The New York Times. Als hij dan toch iets moest noemen, dan was dat het uitblijven van het martelaarsschap „om ons te voegen bij onze broeders die ons voorgingen op de weg van opoffering.”

Franse speciale eenheden doodden Droukdel woensdag 3 juni in het noorden van Mali, zo maakte de Franse minister van Defensie eind vorige week bekend. Het is voor het eerst dat Frankrijk een jihadist van zijn statuur in de regio wist om te brengen. Franse media berichtten er afgelopen weekend dan ook uitvoerig over. Gelijk met Droukdel zouden meerdere cruciale figuren binnen de terreurbeweging zijn gedood, meldde de krant Le Figaro.

De Algerijn Droukdel streed in de jaren 80 in Afghanistan tegen de Sovjettroepen, terwijl hij zich in de jaren 90 als lid van de Gewapende Islamitische Groep (GIA) hard maakte voor de islamistische zaak in Algerije.

Na de ondergang van de GIA in 2002 dook Droukdel op als leider van een nieuwe terreurbeweging in Algerije. In 2006 zwoer hij trouw aan al-Qaida, waarna Droukdel zijn militie omdoopte tot al-Qaida in de Islamitische Magreb (AQIM). Hij vergrootte tegelijk zijn werkterrein naar andere Afrikaanse landen.

De groep pleegde aanslagen in landen als Mauritanië, Mali, Libië en Niger en verdiende goud geld met ontvoeringen. AQIM ging in 2017 met enkele andere bewegingen verder als de Groep ter Ondersteuning van de Islam en de Moslims (JNIM).

Na de dood van Droukdel domineren drie figuren de islamistische strijd in West-Afrika. Onder hen zijn twee fusiepartners van Droukdel in de JNIM: Iyad Ag Ghali en Amadou Koufa. Zij stonden aan het hoofd van Malinese bevrijdingsbewegingen.

Daarnaast is Adan Abou Walid Sahraoui een belangrijke figuur, leider van IS-filiaal Islamitische Staat in West-Afrika (Iswap). Hij geldt als drijvende kracht achter tal van aanslagen in onder meer Mali, Burkina Faso en Niger.