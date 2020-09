Messentrekker Parijs wilde kantoor Charlie Hebdo in brand steken

De hoofdverdachte van de steekpartij vrijdag in Parijs wilde het voormalige kantoor van het satirische weekblad Charlie Hebdo in brand steken, Hij had flessen met brandbare vloeistof bij zich, maakte de Franse justitie dinsdag bekend.

De Pakistaanse man, die geen 18 maar 25 jaar oud blijkt, stak twee medewerkers van een mediabedrijf neer. Zij raakten zwaargewond en overleefden de aanval. De man heeft bekend.

Het satirische tijdschrift Charlie Hebdo was in 2015 doelwit van een radicaalislamitische aanslag. Daarbij kwamen twaalf mensen om het leven.

De verdachte van de steekpartij zou de herpublicatie van de cartoons van de profeet Mohammed hebben genoemd als aanleiding. Behalve de verdachte zijn meer mensen aangehouden, onder wie de jongere broer van de aanvaller.