De hoofdverdachte van de steekpartij in Parijs is een moslim uit Pakistan. Hij is 18 jaar en was bekend bij de veiligheidsdiensten, melden Franse media die zich baseren op politiebronnen. Hij zou eerder dit jaar al zijn opgepakt met een steekwapen.

Bij de steekpartij raakten twee medewerkers van een mediabedrijf gewond. De onderneming is gevestigd bij het voormalige kantoor van het satirische tijdschrift Charlie Hebdo, dat in 2015 doelwit was van een radicaalislamitische aanslag.