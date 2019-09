Mes van aanslag op Bolsonaro wordt museumstuk

Het mes waarmee vorig jaar een moordaanslag werd gepleegd op de Braziliaanse presidentskandidaat Jair Bolsonaro is in het nationale politiemuseum in de hoofdstad Brasilia terechtgekomen.

In september vorig jaar werd Bolsonaro tijdens de campagne voor de presidentsverkiezingen het slachtoffer van een aanval door een geestelijk verwarde man met een mes. Hij raakte zwaargewond en moest meerdere levensreddende operaties ondergaan.

Een rechter in de zuidelijke staat Minas Gerais bepaalde dat het mes en nog wat andere bewijsstukken uit het dossier nu publiekelijk mogen worden getoond. Diezelfde rechter veroordeelde de aanslagpleger tot tbs voor onbepaalde tijd.