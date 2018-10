Merz officieel kandidaat voorzitterschap CDU

Friedrich Merz heeft zich officieel gepresenteerd als mogelijk opvolger van Angela Merkel als preses van de CDU. De 62-jarige jurist, in het verleden fractievoorzitter in de Bondsdag, maakte dinsdag bekend dat hij „na rijp beraad en talrijke gesprekken” heeft besloten zich kandidaat te stellen op de partijdag in december in Hamburg.

Merz neemt het op tegen Annegret Kramp-Karrenbauer, de algemeen secretaris van de CDU, en minister van Volksgezondheid Jens Spahn. Zij meldden zich maandag meteen als gegadigden nadat Merkel haar afscheid in deze functie had aangekondigd. Merz, een voormalig rivaal van Merkel, wilde het bericht dat hij een terugkeer in de actieve politiek ambieert toen niet bevestigen. Armin Laschet, de premier van Noordrijn-Westfalen, twijfelt nog over zijn kandidatuur.