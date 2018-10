Merkel wil vertrouwen kiezers terug

De Duitse bondskanselier Angela Merkel denkt dat een gebrek van vertrouwen bij de kiezers een rol speelde bij de verkiezingsnederlaag van haar coalitiepartners in deelstaat Beieren. Ze stelde vast dat de afgelopen maanden veel vertrouwen verloren is gegaan bij de kiezers, meldden Duitse media.

„De les die ik trek uit de verkiezing in Beieren is, dat ik me als bondskanselier harder moet inspannen om te zorgen dat dat vertrouwen er is en dat de resultaten van ons werk ook zichtbaar zijn”, aldus Merkel.

Beieren heeft een goed draaiende economie en lage werkloosheid. Toch leed de CSU van regiopremier Markus Söder er een nederlaag. Ook landelijk coalitiepartner SPD deed het veel slechter dan bij de vorige verkiezing.