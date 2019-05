Merkel wil tot 2021 bondskanselier blijven

Bondskanselier Angela Merkel blijft tot in het jaar 2021 in functie. "Ik ben bereid tot het eind van mijn ambtstermijn door te gaan. Dat heb ik de mensen ook beloofd", zei ze in een interview met Christiane Amanpour dat dinsdag werd uitgezonden. De befaamde correspondente van CNN vroeg de Duitse regeringsleidster onder meer of ze moe was en zich een "wrak" voelde.

Merkel antwoordde dat "als ze geen zin zou hebben gehad in een beetje praten over politiek" het vraaggesprek zeker niet was doorgegaan. "Je moet daar elke dag weer plezier aan beleven. Het is een vereiste altijd benieuwd te zijn wat mensen beweegt. Dat ben ik. Je ontmoet steeds weer nieuwe, fascinerende mensen. Dat is voor mij de belangrijkste krachtbron voor politiek".

In Duitsland wordt al maanden gespeculeerd over een eerder vertrek van Merkel als bondskanselier dan 2021. Het voorzitterschap van de CDU droeg ze in december al over aan Annegret Kramp-Karrenbauer. Na de nederlaag van christendemocraten in de Europese verkiezingen nam binnen haar CDU-partij de kritiek op Merkel, die zich grotendeels afzijdig hield in de campagne, verder toe.