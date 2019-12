Merkel wil hulp Rusland in moordzaak Georgiër

De Duitse bondskanselier Angela Merkel verwacht hulp van Rusland in het onderzoek naar de dood van een Georgiër in Berlijn in augustus. Ze deed de uitspraken op een persconferentie in Parijs na de top over het conflict in Oost-Oekraïne. Duitsland verdenkt Rusland ervan iets te maken te hebben met de moord in een park in de Duitse hoofdstad.

De 40-jarige Zelimchan Changosjvili was een etnische Tsjetsjeen. Hij werd waarschijnlijk omgebracht door een man met een vals Russisch paspoort. Het Kremlin ontkende kort na de moordaanslag direct alle betrokkenheid. Vorige week zette Duitsland nog twee Russische diplomaten uit vanwege de zaak.

De Russische president Vladimir Poetin zat bij Merkel aan tafel en zei dat Changosjvili een moordenaar was. Hij zou deel hebben genomen aan „bloedige daden op Russisch grondgebied”, volgens Poetin.